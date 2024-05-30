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Ракурс
Нацгвардия FPV-дронами взяла под контроль дороги на Лиманском направлении. Фото:

FPV-дроны «азовцев» взяли под контроль дороги на Лиманском направлении (ВИДЕО)

30 мая 2024, 19:47
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Логістичні шляхи російських окупантів в Україні залишаються ключовою ціллю бійців РУБпАК.


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Зокрема, дороги на Лиманському напрямку перебувають під контролем FPV-дронів 12-ї бригади «Азов». Українські БпЛА ефективно знищують рухомі цілі та економлять боєкомплект інших вогневих засобів бригади. Про це Національна гвардія України 30 травня повідомила у Telegram.

Гвардійці зазначили, що безпілотниками знищили ворожу піхоту, автомобільну й броньовану техніку та обладнання. Також військові опублікували відео бойової роботи.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як пілоти ударних безпілотників тактичної групи «Адам» FPV-дронами уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган» на відстані 25 км від лінії бойового зіткнення.

Источник: Ракурс


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