Оккупанты готовятся начать движение по новой железной дороге. Фото:

https://racurs.ua/n195836-okkupanty-gotovyatsya-nachat-dvijenie-po-jeleznoy-doroge-mejdu-mariupolem-i-doneckom.html

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росія готується до запуску залізничної гілки, що повинна з'єднати тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь на Донеччині.

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Ця нова залізнична гілка потрібна країні-агресору на випадок руйнування Керченського мосту. Потягом ворог може налагодити безперебійне постачання боєприпасів та піхоти до південних регіонів України та до Криму. Про це йдеться у звіті Frontelligence Insight.

На нових фото з супутника можна побачити, що загарбники завершили зведення та запускають в роботу новозбудовану залізничну гілку між Бурне та Маловодне на окупованій частині Донецької області. Ця залізниця має протяжність до 80 км й дозволить з'єднати вищевказані населені пункти з Маріуполем.

Аналітики стверджують, що росіяни змогли налагодити в «тестовому режимі» роботу залізниці між Волновахою та маріупольським морським портом. Повноцінно ця гілка може запрацювати вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, у березні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що залізничні шляхи на окупованих територіях можуть стати проблемою для України. Однак з сухопутною частиною залізниці, яку будують росіяни, Сили оборони України можуть впоратися.