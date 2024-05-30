Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти готуються розпочати рух новою залізницею. Фото:

Окупанти готуються розпочати рух залізницею між Маріуполем та Донецьком (ФОТО)

30 тра 2024, 20:54
999

росія готується до запуску залізничної гілки, що повинна з'єднати тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь на Донеччині.


.

Ця нова залізнична гілка потрібна країні-агресору на випадок руйнування Керченського мосту. Потягом ворог може налагодити безперебійне постачання боєприпасів та піхоти до південних регіонів України та до Криму. Про це йдеться у звіті Frontelligence Insight.

На нових фото з супутника можна побачити, що загарбники завершили зведення та запускають в роботу новозбудовану залізничну гілку між Бурне та Маловодне на окупованій частині Донецької області. Ця залізниця має протяжність до 80 км й дозволить з'єднати вищевказані населені пункти з Маріуполем.

Аналітики стверджують, що росіяни змогли налагодити в «тестовому режимі» роботу залізниці між Волновахою та маріупольським морським портом. Повноцінно ця гілка може запрацювати вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, у березні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що залізничні шляхи на окупованих територіях можуть стати проблемою для України. Однак з сухопутною частиною залізниці, яку будують росіяни, Сили оборони України можуть впоратися.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів