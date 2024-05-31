США разрешили обстреливать россию из HIMARS. Фото:

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Ракурс

Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по рф використовуючи американську зброю.

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Однак для обстрілів території країни-агресора можна застосовувати не все озброєння. Дозволено використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані боєприпаси GMLRS й артилерію. Далекобійні ракети ATACMS застосовувати не дозволено. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що дозволено вражати командні пункти ворога, склади зброї та інших об'єкти на російській території, які використовуються окупантами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.

Також у статті йдеться про те, що вузька географічна сфера застосування є спробою адміністрації президента США Джо Байдена допомогти Україні краще захиститися від російського наступу. Водночас це обмежить ризик переростання війни в Україні у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував дозвіл бити американськими видами озброєння по рф.

Ми маємо бути переконані, що вони (українські військові) пройшли необхідну підготовку (використання зброї) і мають певні можливості в поводженні з нею, — заявив він.

Нагадаємо, вранці 31 травня стало відомо, що США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території рф, однак лише у прикордонних територіях Харківської області.

Відповідне повідомлення передали через військових. Цю інформацію президент України Володимир Зеленський отримав сьогодні вранці.

Джерело: The Wall Street Journal