Евросоюз ввел санкции против Ирана. Фото:

https://racurs.ua/n195868-es-vvel-sankcii-protiv-irana-iz-za-peredachi-rossii-bpla-shahed.html

Ракурс

Рада ЄС 31 травня запровадила нові санкції проти Ірану через військову допомогу росії.

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До санкційного списку потрапили шість фізичних та три юридичних особи через передачу країні агресору ударних безпілотників типу Shahed. Також обмеження ввели через передачу ракет терористам на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря. Про це йдеться у прес-релізі Ради Євросоюзу.

Під санкції потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Резу Гараї Аштиані, командувач Корпусу вартових ісламської революції «Кодс» (IRGC-QF) та керівника Організації іранської авіаційної промисловості (IAIO) Афшин Хаджі Фарда. Їм заморозять активи та заборонять в’їзд до Євросоюзу.

Також під обмеженнями:

центральний штаб Хатам аль-Анбія — орган у структурі командування збройних сил Ірану, який приймає оперативні військові рішення щодо розгортання БпЛА;

компанія Kavan Electronics Behrad LLC, що закуповує і продає компоненти для виробництва дронів разом із гендиректором та головою ради директорів;

військово-морський флот КВІР, який бере участь у постачанні іранських озброєнь.

Нагадаємо, у березні іранські військові презентували новітній далекобійний дрон GAZA, який має розмах крил у 20 м й може перебувати на висоті 10 км. Дальність польоту становить 2 тис. км. Цей БПЛА обладнаний турбогвинтовим двигуном та супутниковим зв’язком й може переносити 13 бомб.