Іран представив новий дрон Gaza. Фото:

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Ракурс

Новітній далекобійний дрон GAZA презентував Іран.

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Цей бойовий БПЛА показали на виставці зброї Qatar Expo, яка зараз проходить у місті Доха. Також на цьому заході показали й інші види озброєння, яке іранці можуть у перспективі передати країні-агресору росії, Венесуелі чи Судану. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що безпілотник «Газа» має розмах крил у 20 м й може перебувати на висоті 10 км. Дальність польоту становить 2 тис. км. Цей БПЛА обладнаний турбогвинтовим двигуном та супутниковим зв’язком. Вінт може переносити 13 бомб.

Іранці заявляють, що дрон вже готовий до експлуатації. Поки невідома його вартість та кому Тегеран продасть це озброєння.

За інформацією WSJ, їхні кореспонденти помістили російськомовні брошури поруч з ракетами протиповітряної оборони, а іспаномовну документацію побачили біля ракетно-космічної установки.

#Iran Makes a Rare Appearance at Qatar Defense Expo pic.twitter.com/Ade23n9Qnu — Defence Central (@Defence_Central) March 18, 2024

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Іран розробив для росії нову модель «шахеда». Безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним «хвостом», має довжину близько 2,5 м і розмах крил у 3 м. Він може долати відстані до 1 тис. 500 км.

Джерело: The Wall Street Journal