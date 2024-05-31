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Ракурс
Євросоюз запровадив санкції проти Ірану. Фото:

ЄС запровадив санкції проти Ірану через передачу росії БпЛА Shahed

31 тра 2024, 21:48
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Рада ЄС 31 травня запровадила нові санкції проти Ірану через військову допомогу росії.


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До санкційного списку потрапили шість фізичних та три юридичних особи через передачу країні агресору ударних безпілотників типу Shahed. Також обмеження ввели через передачу ракет терористам на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря. Про це йдеться у прес-релізі Ради Євросоюзу.

Під санкції потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Резу Гараї Аштиані, командувач Корпусу вартових ісламської революції «Кодс» (IRGC-QF) та керівника Організації іранської авіаційної промисловості (IAIO) Афшин Хаджі Фарда. Їм заморозять активи та заборонять в’їзд до Євросоюзу.

Також під обмеженнями:

  • центральний штаб Хатам аль-Анбія — орган у структурі командування збройних сил Ірану, який приймає оперативні військові рішення щодо розгортання БпЛА;
  • компанія Kavan Electronics Behrad LLC, що закуповує і продає компоненти для виробництва дронів разом із гендиректором та головою ради директорів;
  • військово-морський флот КВІР, який бере участь у постачанні іранських озброєнь.

Нагадаємо, у березні іранські військові презентували новітній далекобійний дрон GAZA, який має розмах крил у 20 м й може перебувати на висоті 10 км. Дальність польоту становить 2 тис. км. Цей БПЛА обладнаний турбогвинтовим двигуном та супутниковим зв’язком й може переносити 13 бомб.

Джерело: Ракурс


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