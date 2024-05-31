Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Польща може сформувати підрозділ з громадян України. Фото:

Польща хоче сформувати підрозділ з українців, які проживають у Польщі — ЗМІ

31 тра 2024, 21:18
999

Сформувати та навчити підрозділ українців, що живуть у Польщі, хоче польська влада.


.

Варшава розглянула запит Києва щодо відправлення в Україну військових інструкторів для навчання українських військових. Однак ефективнішою допомогою для ЗСУ буде формування українського підрозділу з тих чоловіків, що живуть у Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляють Rzeczpospolita та WNP.

Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії, — зазначив дипломат.

Нагадаємо, очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що Польща може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Однак у Міністерство внутрішніх справ Польщі обіцяли продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

Джерела: Rzeczpospolita, WNP

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів