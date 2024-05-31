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Польща може сформувати підрозділ з громадян України. Фото:
Польща хоче сформувати підрозділ з українців, які проживають у Польщі — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195867-polscha-hoche-sformuvaty-pidrozdil-z-ukrayinciv-yaki-projyvaut-u-polschi-zmi.htmlРакурс
Сформувати та навчити підрозділ українців, що живуть у Польщі, хоче польська влада.
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Варшава розглянула запит Києва щодо відправлення в Україну військових інструкторів для навчання українських військових. Однак ефективнішою допомогою для ЗСУ буде формування українського підрозділу з тих чоловіків, що живуть у Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляють Rzeczpospolita та WNP.
Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії, — зазначив дипломат.
Нагадаємо, очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що Польща може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Однак у Міністерство внутрішніх справ Польщі обіцяли продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.
Джерела: Rzeczpospolita, WNP