Польша может сформировать подразделение из граждан Украины. Фото:

https://racurs.ua/n195867-polsha-hochet-sformirovat-podrazdelenie-iz-projivauschih-v-polshe-ukraincev-smi.html

Ракурс

Сформувати та навчити підрозділ українців, що живуть у Польщі, хоче польська влада.

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Варшава розглянула запит Києва щодо відправлення в Україну військових інструкторів для навчання українських військових. Однак ефективнішою допомогою для ЗСУ буде формування українського підрозділу з тих чоловіків, що живуть у Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляють Rzeczpospolita та WNP.

Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії, — зазначив дипломат.

Нагадаємо, очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що Польща може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Однак у Міністерство внутрішніх справ Польщі обіцяли продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

Джерела: Rzeczpospolita, WNP