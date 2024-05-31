Цену на свет по ночному тарифу озвучили в Минэнерго. Фото:

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Нічний тариф на світло дозволить побутовим споживачам сплачувати половину від звичайного тарифу.

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Цей тариф діятиме в години мінімального навантаження в енергосистемі з 23.00 до 7.00. Однак потрібен двозонний лічильник, який дозволяє фіксувати окремо споживання вдень та вночі. Про це 31 травня повідомило Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що з завтрашнього дня в Україні діятиме новий тариф на світло — 4,32 грн/кВт. Однак під час дії нічного тарифу споживачі сплачують 50% від звичайного тарифу. Тобто, за умовні 150 кВт-год доведеться заплатити 324 грн, або ж 2,16 грн/кВт.

Тим часом в «Укренерго» заявили, що 1 червня були запроваджені ліміти на споживання світла для бізнесу та населення по всій Україні з 18.00 до 23.00. Графіки погодинних відключень можуть застосувати в разі перевищення лімітів. При цьому не вимикатимуть електроенергію для об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення України буде становити 4,32 грн/кВт. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.