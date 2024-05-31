Войска рф пошли в наступление в районе Липцев. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n195865-voyska-rf-poshli-vpered-v-rayone-lipcev-na-harkovschine-genshtab.html

Ракурс

Бойові дії в Україні не припиняються — упродовж 31 травня на фронті зафіксували 62 бойових зіткнення.

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Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Також ворог намагається атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках — відбито 12 атак. На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Зараз там триває бій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 31 травня.

Безуспішна атака росіян була зафіксована на Лиманському напрямку в районі Терн, а на Краматорському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. На Покровському напрямку з початку доби було 22 штурми, 11 ще тривають. Половину з ворожих атак ЗСУ успішно відбили.

Дві атаки українські оборонці відбили на Курахівському напрямку, ще тривають бої поблизу Новомихайлівки. Також підрозділи Сил оборони зупинили просування росіян на Времівському напрямку. Не мали окупанти успіху й на Оріхівському та Придніпровському напрямках, попри активність.

Нагадаємо, 30 травня у Силах оборони Півдня заявляли, що російська армія знову пішла на штурм острова Нестрига в Херсонській області. Загалом на Півдні ЗСУ відбили 19 спроб штурмів, з них 12 було на Оріхівському напрямку, де розташовані кілька населених пунктів.