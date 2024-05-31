Из российского плена вернулась 24-летняя следователь из Мариуполя. Фото: Дмитрий Лубинец

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Ракурс

З російського полону повернулась 24-річна Мар’яна Чечелюк з Маріуполя.

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Поліцейська з Маріуполя повернулася додому в рамках обміну полоненими, який відбувся у п’ятницю, 31 травня. Про довгоочікуване повернення Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Тепер Мар’яна вдома! Вона має змогу почути голос рідних, а невдовзі — зустрітися з ними! Поверненню дівчини, як і поверненню додому кожного українця й кожної українки, радіє вся країна! Вітаємо на рідній землі, — зазначив він.

Також Лубінець оприлюднив зворушливе відео, на якому дівчина вперше після повернення телефонує рідним.

У МВС повідомили, що Мар’яна Чечелюк народилася у Маріуполі, а після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ вступила до школи поліції.

Згодом стала слідчою в Маріуполі й виконувала обов’язки близько року, до початку повномасштабного вторгнення. Під час евакуації зі сховищ «Азовсталі», Мар’яну та її молодшу сестру депортували. Молодшу доньку вдалося визволити батькам.

З фільтраційного пункту Мар’яну помістили в СІЗО у Донецьку, два місяці її тримали в одиночній камері. Згодом росіяни утримували її в Оленівській колонії, в’язниці в Маріуполі й Таганрозі. Понад два роки дівчина була в російському полоні.

Нагадаємо, 31 травня з російського полону повернули 75 українців — рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ й цивільних. Зокрема, додому повернулися 19 військових, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі».