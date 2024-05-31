З російського полону повернули 75 українців, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n195852-75-ukrayinciv-povernuly-z-rosiyskogo-polonu-foto-video.html

Ракурс

З російського полону повернули 75 українців.

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Про це сьогодні, 31 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні, — зазначив Єрмак.

Зокрема, з полону повернули:

19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний;

10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі»;

українських військових, що потрапили в полон на різних напрямках.

Прес-служба міноборони рф сьогодні заявила, що відбувся обмін полоненими у форматі «75 на 75». У російському відомстві зауважили, що у цьому питанні «посередницьку участь гуманітарного характеру» надали Об'єднані Арабські Емірати.