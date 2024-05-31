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Ракурс
З російського полону повернули 75 українців, фото: Володимир Зеленський

75 українців повернули з російського полону (ФОТО, ВІДЕО)

31 тра 2024, 14:00
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З російського полону повернули 75 українців.


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Про це сьогодні, 31 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні, — зазначив Єрмак.

Зокрема, з полону повернули:

  • 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний;
  • 10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі»;
  • українських військових, що потрапили в полон на різних напрямках.

Прес-служба міноборони рф сьогодні заявила, що відбувся обмін полоненими у форматі «75 на 75». У російському відомстві зауважили, що у цьому питанні «посередницьку участь гуманітарного характеру» надали Об'єднані Арабські Емірати.

З російського полону повернули 75 українців, фото: Володимир Зеленський

Джерело: Ракурс


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