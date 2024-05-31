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Из российского плена вернули 75 украинцев, фото: Владимир Зеленский
75 украинцев вернули из российского плена (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n195852-75-ukraincev-vernuli-iz-rossiyskogo-plena-foto-video.htmlРакурс
З російського полону повернули 75 українців.
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Про це сьогодні, 31 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні, — зазначив Єрмак.
Зокрема, з полону повернули:
- 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний;
- 10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі»;
- українських військових, що потрапили в полон на різних напрямках.
Прес-служба міноборони рф сьогодні заявила, що відбувся обмін полоненими у форматі «75 на 75». У російському відомстві зауважили, що у цьому питанні «посередницьку участь гуманітарного характеру» надали Об'єднані Арабські Емірати.