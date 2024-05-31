В Украину вернули тела 212 павших военных

В Украину вернули тела более 200 погибших военных, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

https://racurs.ua/n195850-v-ukrainu-vernuli-tela-212-pavshih-voennyh.html

Ракурс

Тіла 212 полеглих захисників України повернули за результатами репатріаційних заходів.

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Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.