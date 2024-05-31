В Україну повернули тіла 212 полеглих військових

В Україну повернули тіла 212 полеглих військовихhttps://racurs.ua/ua/n195850-v-ukrayinu-povernuly-tila-212-poleglyh-viyskovyh.htmlРакурс
Тіла 212 полеглих захисників України повернули за результатами репатріаційних заходів.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, — зазначають у Координаційному штабі. — Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.