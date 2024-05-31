Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україну повернули тіла понад 200 загиблих військових, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 212 полеглих військових

31 тра 2024, 12:52
999

Тіла 212 полеглих захисників України повернули за результатами репатріаційних заходів.


.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, — зазначають у Координаційному штабі. — Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів