Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n192745-zelenskyy-ozvuchyv-vtraty-ukrayinskoyi-armiyi-za-dva-roky-viyny.html

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Військові втрати України за час повномасштабної війни з росією вперше озвучила влада.

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Під час війни загинула 31 тис. українських військовослужбовців. Однак кількість загиблих цивільних з початку повномасштабного вторгнення досі невідома. Про це президент Володимир Зеленський заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

Кількість поранених українських воїнів глава держави відмовився називати.

Скільки у нас поранених, я не скажу, бо росія знатиме скільки у нас людей пішло з поля бою. Скільки вбито наших цивільних — ми не знаємо, — заявив він.

Зеленський додав, що втрати російської федерації у війні з Україною становлять 180 тис. військових убитими, разом з пораненими втрати складають близько 500 тис. осіб.

Нагадаємо, 25 лютого в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 409 тис. 820 росіян.