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Захисники України ліквідували вже понад 409 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
810 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192728-810-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 409 тис. 820 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 542 танки;
- 12 тис. 441 бойову броньовану машину;
- 9 тис. 981 одиницю артилерійських систем;
- 999 одиниць РСЗВ;
- 684 одиниці засобів ППО;
- 340 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 681 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 907 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 13 тис. 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 578 одиниць спеціальної техніки.
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