Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 409 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

810 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2024, 09:58
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 409 тис. 820 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 542 танки;
  • 12 тис. 441 бойову броньовану машину;
  • 9 тис. 981 одиницю артилерійських систем;
  • 999 одиниць РСЗВ;
  • 684 одиниці засобів ППО;
  • 340 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 681 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 907 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 13 тис. 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 578 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів