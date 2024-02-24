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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Нестандартна тактика не допомогла рашисту врятуватися від дрона (ВІДЕО)

24 лют 2024, 19:59
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Російський загарбник, намагаючись врятуватися від українського дрона, застосував нестандартну тактику — спробував збити його магазином від зброї.


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Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».

Дрон «Мамонт» має бойову частину з 3.5 кг вибухівки. Щоб протидіяти йому кацап вибрав доволі спірну тактику. Але дрон збив, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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