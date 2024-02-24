Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського загарбника, скріншот відео
Нестандартна тактика не допомогла рашисту врятуватися від дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192719-nestandartna-taktyka-ne-dopomogla-rashystu-vryatuvatysya-vid-drona-video.htmlРакурс
Російський загарбник, намагаючись врятуватися від українського дрона, застосував нестандартну тактику — спробував збити його магазином від зброї.
.
Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».
Дрон «Мамонт» має бойову частину з 3.5 кг вибухівки. Щоб протидіяти йому кацап вибрав доволі спірну тактику. Але дрон збив, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...