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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон зірвав висадку рашистів (ВІДЕО)

22 лют 2024, 12:42
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Український FPV-дрон зірвав висадку десанту рашистів.


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Відповідне відео сьогодні, 22 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».

Іноді влучний кидок може вирішити результат гри, а влучний приліт FPV може звести висадку десанта нанівець. ey group ідеально спіймав момент ураження. Вдалий трьохочковий і все, it’s over, let’s go home! — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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