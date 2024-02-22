Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192634-fpv-dron-zirvav-vysadku-rashystiv-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон зірвав висадку десанту рашистів.

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Відповідне відео сьогодні, 22 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».

Іноді влучний кидок може вирішити результат гри, а влучний приліт FPV може звести висадку десанта нанівець. ey group ідеально спіймав момент ураження. Вдалий трьохочковий і все, it’s over, let’s go home! — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.