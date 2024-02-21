Українські штурмовики підірвали будівлю з окупантами. Фото:

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Третя штурмова бригада під час перебування в Авдіївці завдала росіянам величезних втрат.

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Ворога нищили не лише у відкритому бою, загарбників ліквідовували й у схованках. Так, в одному з гаражів дачного кооперативу під час боєзіткнень переховувалися окупанти. Українські військові дізналися про це, 21 лютого повідомила Третя окрема штурмова бригада ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що українські штурмовики 2-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБ підійшли упритул до будівлі та заклали вибухові пристрої. Зробили це, фактично, за спинами ворога — під тонкими стінами будівлі. Будівлю з ворогами підірвали, а сам процес зафіксував дрон.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій знищили ворожу колону на Донецькому напрямку. Безпілотниками військові спалили бронетранспортер, бойову машину піхоти, інженерну техніку й ще дві БМП пошкодили. Крім того, специ знищили чотирьох піхотинців, а одного поранили.