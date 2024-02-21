Помер дисидент та політв’язень Степан Хмара. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192606-pomer-dysydent-ta-spivavtor-konstytuciyi-ukrayiny-stepan-hmara.html

Ракурс

Степан Хмара помер у середу, 21 лютого.

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Борець за Незалежність України, дисидент та політв’язень радянських концтаборів пішов із життя у віці 86 років. Про смерть повідомила його дружина Роксолана на сторінці у Facebook.

Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю… — йдеться у повідомленні.

Останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували у віденську клініку. Попри погане самопочуття він продовжував активно провадити громадську діяльність — навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний Майдан.

Як відомо, Степан Ількович Хмара народився 12 жовтня 1937 року в селі Боб’ятин Сокальського району Львівської області. Дитинство припало на повоєнні роки, голод 1946−1947 років та боротьбу УПА.

У 1980 році комуністи засудили його до семи років тюрми в таборах суворого режиму та до п’яти років заслання. Таким чином патріота покарали за «українську націоналістичну діяльність». Хмара відбував покарання в таборах для політв’язнів на Уралі.

Повернувся до України дисидент у 1987 році, а наступного року став одним із керівників Української гельсінської спілки. У 1990-му Степана Хмару обрали народним депутатом українського парламенту. У 2002 році пройшов до Верховної Ради від партії «Батьківщина»

Хмара підтримував Революцію на граніті, був учасником Помаранчевої революції, а у 2015 році оголосив голодування на підтримку політв’язнів.