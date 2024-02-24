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Російський загарбник, намагаючись врятуватися від українського дрона, застосував нестандартну тактику — спробував збити його магазином від зброї.
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Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».
Дрон «Мамонт» має бойову частину з 3.5 кг вибухівки. Щоб протидіяти йому кацап вибрав доволі спірну тактику. Але дрон збив, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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