Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n192719-nestandartnaya-taktika-ne-pomogla-rashistu-spastis-ot-drona-video.html

Ракурс

Російський загарбник, намагаючись врятуватися від українського дрона, застосував нестандартну тактику — спробував збити його магазином від зброї.

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Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опубліковане у Telegram-каналі групи аеророзвідки «Інквізиція».

Дрон «Мамонт» має бойову частину з 3.5 кг вибухівки. Щоб протидіяти йому кацап вибрав доволі спірну тактику. Але дрон збив, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.