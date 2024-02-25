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Защитники Украины ликвидировали более 409 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

810 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

25 фев 2024, 09:58
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 409 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 542 танки;
  • 12 тис. 441 бойову броньовану машину;
  • 9 тис. 981 одиницю артилерійських систем;
  • 999 одиниць РСЗВ;
  • 684 одиниці засобів ППО;
  • 340 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 681 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 907 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 13 тис. 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 578 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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