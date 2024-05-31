Последствия обстрела поселка Дробышево Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

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Окупанти з росії продовжують стирати з лиця землі населені пункти Донбасу.

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Селище Дробишеве Донецької області з сьогоднішнього ранку було під обстрілом чотири рази. Ворог повністю знищив чотири приватні будинки та чотири автомобілі, пошкоджені п’ять будинків, адмінбудівля та інші об'єкти. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, а троє дістали поранення.

Кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі. Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку, — наголосив Філашкін за закликав людей евакуюватися.

Голова ОВА додав, що станом на ранок 31 травня через російські обстріли в Красногорівці поранення дістали двоє осіб, а одна особа — в Торецькій громаді. За добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 155 людей, у тому числі 24 дитини.

Нагадаємо, у ніч на 31 травня російська армія атакувала ракетами С-300 житлову забудову Харкова. Внаслідок ударів загинули п’ятеро людей. Згодом, внаслідок повторного обстрілу, було пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та швидкої. Постраждали п’ятеро осіб.