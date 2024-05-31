Наслідки російських ракетних ударів по Харкову, фото: Ігор Терехов

https://racurs.ua/ua/n195846-u-harkovi-rosiyski-rakety-vluchyly-u-jytlovu-p-yatypoverhivku-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, завдали чергових ударів ракетами С-300 по житловій забудові Харкова.

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В результаті загинули п’ятеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема:

вчора, 30 травня, о 23.50 російська ракета влучила у п’ятиповерховий будинок. Згодом, внаслідок повторного обстрілу, було пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки». Загинули четверо людей, ще 25 постраждали;

внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина;

також зафіксоване влучання у триповерхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості.

Госпіталізовані восьмеро людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Рятувально-пошукова операція триває. Триває розбір завалів — під ними можуть бути ще люди.