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Ракурс
Наслідки російських ракетних ударів по Харкову, фото: Ігор Терехов

У Харкові російські ракети влучили у житлову п’ятиповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)

31 тра 2024, 11:02
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, завдали чергових ударів ракетами С-300 по житловій забудові Харкова.


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В результаті загинули п’ятеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема:

  • вчора, 30 травня, о 23.50 російська ракета влучила у п’ятиповерховий будинок. Згодом, внаслідок повторного обстрілу, було пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки». Загинули четверо людей, ще 25 постраждали;
  • внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина;
  • також зафіксоване влучання у триповерхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості.

Госпіталізовані восьмеро людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Рятувально-пошукова операція триває. Триває розбір завалів — під ними можуть бути ще люди.

Наслідки російських ракетних ударів по Харкову, фото: Ігор Терехов

Наслідки російських ракетних ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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