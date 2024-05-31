Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

Чотири «шахеди» та крилату ракету знищили сили ППО в ніч на 31 травня (ІНФОГРАФІКА)

31 тра 2024, 08:55
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовані такі випадки:

  • ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області рф;
  • атакував Київ крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області рф;
  • здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська (Краснодарський край рф).

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів