Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»
Чотири «шахеди» та крилату ракету знищили сили ППО в ніч на 31 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195842-chotyry-shahedy-ta-krylatu-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-31-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зафіксовані такі випадки:
- ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області рф;
- атакував Київ крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області рф;
- здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська (Краснодарський край рф).
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині, — вказано в повідомленні.