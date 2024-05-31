Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n195842-chetyre-shaheda-i-krylatuu-raketu-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-31-maya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовані такі випадки:

ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області рф;

атакував Київ крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області рф;

здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська (Краснодарський край рф).