Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»

Четыре «шахеда» и крылатую ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 31 мая (ИНФОГРАФИКА)

31 мая 2024, 08:55
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовані такі випадки:

  • ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області рф;
  • атакував Київ крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області рф;
  • здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська (Краснодарський край рф).

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров