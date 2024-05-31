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Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»
Четыре «шахеда» и крылатую ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 31 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195842-chetyre-shaheda-i-krylatuu-raketu-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-31-maya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зафіксовані такі випадки:
- ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області рф;
- атакував Київ крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області рф;
- здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська (Краснодарський край рф).
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині, — вказано в повідомленні.