Защитники сбили 81 воздушную цель ночью. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n195873-rf-nochu-atakovala-ukrainu-53-raketami-i-47-shahedami-kak-otrabotala-pvo.html

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Масований удар з повітря відбивали українські захисники неба минулої ночі.

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У ніч на 1 червня російські загарбники завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосовував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Загалом ворог атакував українську територію 53 ракетами різних типів та 47 «Шахедами». Зокрема, літаки стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області запустили 35 крилатих ракет Х-101/Х-555. З окупованого Криму вилітали чотири балістичні ракети «Іскандер-М» та одна крилата ракета «Іскандер-К».

Ворожі судна випустили 10 крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря, а з російського Приморсько-Ахтарська стартували 47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Крім того, з повітряного простору Запоріжжя було випущено три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Відбивали повітряний напад противника винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Під час протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

крилату ракету «Іскандер-К»;

46 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту, — наголосив командувач ПС Микола Олещук.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі 1 червня російська федерація намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.