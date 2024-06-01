рф вночі атакувала енергооб’єкти в п’яти областях. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195871-rosiya-vnochi-atakuvala-energoobiekty-v-p-yaty-oblastyah-ministr.html

Ракурс

Масований удар з повітря був завданий по території України росією вночі, 1 червня.

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Країна-агресор атакувала енергетичну інфраструктуру у п’яти областях України. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у Facebook.

Посадовець відзначив, що наслідки обстрілу уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією.

Повітряні сили під час нічної атаки повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет різних типів.

Як відомо, енергетичні об'єкти України росія обстрілює з початку весни. Ворог знищив більшу частину енергетичної генерації. Через це були запроваджені графіки відключень світла.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» заявляли, що на 1 червня запровадили ліміти на споживання світла для бізнесу та населення по всій Україні з 18.00 до 23.00. Графіки погодинних відключень можуть застосувати в разі перевищення цих лімітів. Однак світло не вимикатимуть для об'єктів критичної інфраструктури.