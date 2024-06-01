Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф ночью атаковала энергообъекты в пяти областях. Фото: ОП

россия ночью атаковала энергообъекты в пяти областях — министр

1 июн 2024, 08:20
999

Масований удар з повітря був завданий по території України росією вночі, 1 червня.


.

Країна-агресор атакувала енергетичну інфраструктуру у п’яти областях України. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у Facebook.

Посадовець відзначив, що наслідки обстрілу уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією.

Повітряні сили під час нічної атаки повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет різних типів.

Як відомо, енергетичні об'єкти України росія обстрілює з початку весни. Ворог знищив більшу частину енергетичної генерації. Через це були запроваджені графіки відключень світла.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» заявляли, що на 1 червня запровадили ліміти на споживання світла для бізнесу та населення по всій Україні з 18.00 до 23.00. Графіки погодинних відключень можуть застосувати в разі перевищення цих лімітів. Однак світло не вимикатимуть для об'єктів критичної інфраструктури.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров