Украинские пленные по возвращении домой. Фото: Маркиян Лисейко

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Українські військовополонені переживають у російському полоні справжні тортури.

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Не виключено, що ворог не дотримується Женевських конвенцій. Це можна побачити по тому, в якому стані повернуться на Батьківщину українські захисники. Фото полонених, яких звільнили з полону 31 травня, опублікувала Державна прикордонна служба України.

На фото показали одного з полонених, який дуже сильно схуд у полоні росіян. Також на кадрах показали інших військових, які повернулися додому. Вони вже встигли отримати нові речі, зателефонувати рідним та поїсти.

Кадри, що зворушують до сліз… Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону, — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 31 травня з російського полону повернули 75 українців — рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ й цивільних. Зокрема, додому повернулися 19 військових, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі».