Разрушения в Винницкой области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195877-shest-rossiyskih-raket-popali-v-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-na-lvovschine.html

Ракурс

Об'єкти критичної інфраструктури були атаковані росіянами на Львівщині.

.

Повітряна тривога в регіоні тривала з 3.29 до 6.10. Шість російських крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

За його словами, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного військового командування «Захід» у своїй зоні відповідальності (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) знищили 18 ракет та шість «Шахедів». Під час тривоги оборонці неба знищили цілі й над Львівською областю.

Козицький наголосив, що системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Козицький повідомив у Telegram, що на Львівщині внаслідок атаки травмовано четверо осіб.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Вінницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа на площі 600 кв. м, яку загасили вранці. На щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, вночі 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК повідомили про суттєве пошкодження обладнання на двох теплоелектростанціях.

Зокрема, окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа на площі 400 кв. м.