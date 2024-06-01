Разрушения на Днепропетровщине. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n195876-rossiyskiy-fpv-dron-atakoval-marshrutku-v-nikopole-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Російська армія вночі 1 червня обстрілювала Дніпропетровську область.

.

Противник атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Виникли кілька пожеж, але загиблих чи постраждалих немає. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

А Нікополь вчора ввечері був під обстрілом артилерії, а вранці місто атакували дронами-камікадзе. Зокрема, ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Четверо осіб дістали поранення. Серед постраждалих — семирічна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки — 74 та 68 років. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Також у Покровській громаді обстріли пошкодили двоповерхову будівлю, що не експлуатувалася, приватний будинок та господарську споруду.

Нагадаємо, вранці 1 червня росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району. Постраждали 12 осіб: четверо дорослих та восьмеро дітей віком від двох до 17 років. У всіх постраждалих стан середньої важкості, а в однієї дитини — гостра реакція на стрес.