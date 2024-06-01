Росіяни ракетами вдарили по Балаклії. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n195874-vorog-vdaryv-po-balakliyi-postrajdaly-12-osib-sered-yakyh-8-ditey.html

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Харківська область знову була під обстрілом загарбницької армії росії.

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Ворог близько 5.00 завдав ракетного удару по Балаклії Ізюмського району. На момент ракетного удару в двох будинках знаходилися 12 осіб: четверо дорослих (з них одна вагітна жінка) та восьмеро дітей віком від двох до 17 років. Також виникла пожежа. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У всіх постраждалих стан середньої важкості, а в однієї дитини — гостра реакція на стрес. Їх доправили до лікарні.

У Балаклійській міській військовій адміністрації заявили, що ворог поцілив у приватну житлову забудову. Також через обстріли зникло електропостачання в мікрорайоні Лагері та Лагерські піски. Згодом його відновили.

Нагадаємо, 31 травня російська армія обстріляла селище Дробишеве Донецької області. Ворог повністю знищив чотири приватні будинки та чотири автомобілі, пошкодив п’ять будинків, адмінбудівлю та інші об'єкти. Щонайменше одна людина загинула, а троє дістали поранення.