Объект критической инфраструктуры горел на Прикарпатье. Фото: ГСЧС

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Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті.

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В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом. Через влучання виникла пожежа площею 400 кв. м, яку вже ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Зазначається, що до ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські загарбники завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосовував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА — загалом 53 ракети та 47 «Шахедів».

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК повідомили про суттєве пошкодження обладнання на двох теплоелектростанціях.