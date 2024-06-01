Север Волчанска за три недели практически стерт вражеской артиллерией

https://racurs.ua/n195892-sever-volchanska-za-tri-nedeli-prakticheski-stert-vrajeskoy-artilleriey-foto-video.html

Ракурс

Північна частина Вовчанська за три тижні практично стерта ворожою артилерією.

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Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80% знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності.

Натомість Донецьк продовжує жити мирним життям. За 10 років крику кацапських пропагандистів та куплених за рублі європейських політиків та митців, місто практично не змінилося. Так, вже немає аеропорту та прилеглих будинків, але решта міста навіть у 2022 році відчувала лише вильоти. Кацап регулярно прикривався і прикривається, виставляючи розрахунки в житлових масивах Донецька. Думаєте вас ніхто не бачить, — пишуть у пабліку Deep State.

Міські бої у Вовчанську тривають, хоч їх динаміка поступово почала спадати.