Украина ищет порох в Аргентине

https://racurs.ua/n195896-ukraina-ischet-poroh-v-argentine.html

Ракурс

Україна хоче домовитися з Аргентиною про оборонно-промислове співробітництво — уряд уже над цим працює.

.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю La Nacion.

Дрони, системи електронного захисту — це те, що ми хочемо розвивати з Аргентиною… Найбільший дефіцит, з яким ми стикаємося — порох. Багато років ми не були дуже відкриті до наших аргентинських колег. Зараз ми готові займатися подібним виробництвом як в Україні, так і в Аргентині, готові до спільного виробництва, обміну технологіями, — сказав президент.

Раніше стало відомо, що Аргентина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це стало результатом відвідання Аргентини українською делегацією. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Коаліцію започаткували 2 лютого 2024 року в Києві за участю України та Канади. Її фокус — виявлення місць перебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних українців, сприяння їхньому возз'єднанню з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання та надання необхідної реабілітаційної допомоги після повернення.