До підпалів у польських торговельних центрах причетний ймовірний зять білоруського дипломата.

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Як виявив Альянс розслідувачів, Степан Костюченко, якого спецслужби Польщі підозрюють у причетності до підпалів у торгових центрах (планувався підпал лакофарбового заводу), є не лише бійцем ММА.

Альянс розслідувачів білорусі з’ясував, що Костюченко пов’язаний як із білоруськими нацистськими угрупованнями, так і з білоруським дипломатом.

Судячи з матеріалів у відкритих джерелах, Степан під прізвиськом «поляк» із середини 2000-х пов’язаний із ультраправими угрупованнями нацистського напряму з-поміж близьких до навколофутбольного руху. Однак, незважаючи на публікації у відкритому доступі, силові органи цим не надто цікавилися.

На фото автомобіля, опублікованому після затримання, Альянсу розслідувачів Білорусі вдалося з’ясувати, що автомобіль Рено Сандеро з номерним знаком 8678РЕ-7 належить Степану Костюченку.

Його дружина Катерина Сергіївна Костюченко — у дівоцтві Міхневич — є дочкою колишнього генерального консула білорусі у Гданську Сергія Міхневича.

З високим ступенем ймовірності вербування Степана Костюченка відбулося ще в Білорусі через контакти, пов’язані із вживанням наркотиків, висловлює думку АРБ.

Степан Костюченко причетний до нацистського угрупування Combat-18 (татуювання на нозі як підтвердження), Blood&Honor, а також до російського батальйону «Еспаньола» (сформований із російських футбольних фанатів під кураторством ФСБ), стверджує АРБ.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало напередодні трьох підозрюваних у роботі на російську розвідку та скоєння диверсій. Серед них двоє громадян білорусі та один громадянин Польщі. Йдеться про паліїв великих об'єктів у Польщі.