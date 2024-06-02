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Ракурс
БМП Bradley разобрала два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой

БМП Bradley разобрала два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой (ВИДЕО)

2 июн 2024, 10:17
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Українська БМП Bradley розібрала два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою.


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Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади.

Оперативно екіпаж «Тихого» виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата «Бушмастер» зупинила техніку та ліквідувала російських терористів.

Філігранна та професійна робота воїнів 2 механізованого батальйону 47 ОМБр. Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою.

Источник: Ракурс


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