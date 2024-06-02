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В пяти регионах Украины ввели экстренные отключения света
В пяти регионах Украины ввели экстренные отключения светаhttps://racurs.ua/n195908-v-pyati-regionah-ukrainy-vveli-ekstrennye-otklucheniya-sveta.htmlРакурс
Екстрені відключення 2 червня очікують на Київ, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину, Донеччину.
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Про це повідомив уранці 2 червня ДТЕК.
На жаль, важка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення.
Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, — повідомляє ДТЕК.
1 червня енергетики повідомляли, що 2 червня у неділю з 1.00 до 5.00 та з 19.00 до 24.00 для усіх споживачів в усіх областях країни будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. При їх перевищенні можуть бути застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.
30 травня голова Кабміну Денис Шмигаль пояснив, чому вже кілька днів не було великих відключень світла.
За словами прем'єр-міністра, наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.
Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію, — наголосив він на засіданні Кабміну, попередивши, що якщо в системі буде зафіксовано значний дефіцит, «Укренерго» буде змушене повернутися до графіків відключень.