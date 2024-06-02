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Трамп создал аккаунт в TikTok, который ранее пытался запретит
Трамп создал аккаунт в TikTok, который ранее пытался запретить (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195918-tramp-sozdal-akkaunt-v-tiktok-kotoryy-ranee-pytalsya-zapretit-video.htmlРакурс
Дональд Трамп створив акаунт у TikTok. Він опублікував перше відео і вже зібрав майже 670 тисяч підписників.
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На посаді президента США Трамп намагався заборонити TikTok, що належить китайському техногіганту ByteDance. У березні 2024 року він казав, що платформа становить загрозу національній безпеці, але тепер для нього «ворожий» Facebook.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп писав, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга.
@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound — President Donald J Trump
Я не хочу, щоб Facebook, який шахраював на минулих виборах, почувався краще. Вони справжні вороги народу, — писав він.