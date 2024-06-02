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Ракурс
Трамп створив акаунт у TikTok, який раніше намагався заборонити

Трамп створив акаунт у TikTok, який раніше намагався заборонити (ВІДЕО)

2 чер 2024, 13:47
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Дональд Трамп створив акаунт у TikTok. Він опублікував перше відео і вже зібрав майже 670 тисяч підписників.


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На посаді президента США Трамп намагався заборонити TikTok, що належить китайському техногіганту ByteDance. У березні 2024 року він казав, що платформа становить загрозу національній безпеці, але тепер для нього «ворожий» Facebook.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп писав, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга.

@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound — President Donald J Trump

Я не хочу, щоб Facebook, який шахраював на минулих виборах, почувався краще. Вони справжні вороги народу, — писав він.

Джерело: Ракурс


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