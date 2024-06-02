Трамп створив акаунт у TikTok, який раніше намагався заборонити

https://racurs.ua/ua/n195918-tramp-stvoryv-akaunt-u-tiktok-yakyy-ranishe-namagavsya-zaboronyty-video.html

Ракурс

Дональд Трамп створив акаунт у TikTok. Він опублікував перше відео і вже зібрав майже 670 тисяч підписників.

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На посаді президента США Трамп намагався заборонити TikTok, що належить китайському техногіганту ByteDance. У березні 2024 року він казав, що платформа становить загрозу національній безпеці, але тепер для нього «ворожий» Facebook.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп писав, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга.