БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади «розібрала» два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою.

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Відповідне відео сьогодні, 2 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що висування ворожої техніки з десантом виявили аеророзвідники.

Оперативно екіпаж «Тихого» виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата «Бушмастер» зупинила техніку та ліквідувала російських терористів, — вказано в повідомленні.

Філігранна та професійна робота воїнів 2 механізованого батальйону 47 ОМБр. Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою, — наголошують у бригаді.