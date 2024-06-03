Силы обороны Украины за сутки ликвидировали почти 1 тыс. 300 врагов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n195937-vsu-za-sutki-zadvuhsotili-pochti-1-tys-300-vragov.html

Ракурс

Військові втрати перевалили за 51 тис. солдатів та офіцерів.

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За минулу добу, 2 червня, Сили оборони ліквідували 1 тис. 270 солдатів та офіцерів. Також було знищень 14 танків, 22 ББМ, три системи ППО, 67 одиниць автомобільно та чотири — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 3 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 511 тис. 130 (+1 тис. 270) осіб,

танків — 7 тис. 779 (+14) од,

бойових броньованих машин — 15 тис. 2 (+22) од,

артилерійських систем — 13 тис. 280 (+47) од,

РСЗВ — 1 тис. 90 (+1) од,

засоби ППО — 824 (+3) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 739 (+40),

крилаті ракети — 2 тис. 268 (+0),

кораблі/катери — 27 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис. 159 (+67) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 199 (+4).

Нагадаємо, бойова машина піхоти Bradley 47-ї окремої механізованої бригади «розібрала» два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Відео ліквідації ворога вже з’явилося в мережі.