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Силы обороны Украины за сутки ликвидировали почти 1 тыс. 300 врагов. Фото: Генштаб

ВСУ за сутки «задвухсотили» почти 1 тыс. 300 врагов

3 июн 2024, 09:20
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Військові втрати перевалили за 51 тис. солдатів та офіцерів.


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За минулу добу, 2 червня, Сили оборони ліквідували 1 тис. 270 солдатів та офіцерів. Також було знищень 14 танків, 22 ББМ, три системи ППО, 67 одиниць автомобільно та чотири — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 3 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 511 тис. 130 (+1 тис. 270) осіб,
  • танків — 7 тис. 779 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 15 тис. 2 (+22) од,
  • артилерійських систем — 13 тис. 280 (+47) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 90 (+1) од,
  • засоби ППО — 824 (+3) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 739 (+40),
  • крилаті ракети — 2 тис. 268 (+0),
  • кораблі/катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис. 159 (+67) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 199 (+4).

Нагадаємо, бойова машина піхоти Bradley 47-ї окремої механізованої бригади «розібрала» два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Відео ліквідації ворога вже з’явилося в мережі.

Источник: Ракурс


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