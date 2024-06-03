Саммит мира в Швейцарии пропустит еще одна страна. Фото:

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Ракурс

Український саміт миру у Швейцарії може пропустити Пакистан.

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Пакистан є однією з країн так званого Глобального Півдня, запрошених на саміт миру в Україні, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію, присвячену російсько-українському конфлікту. Про це повідомляє The Express Tribune.

Представник пакистанського МЗС Мумтаз Захра Балох заявив, це запрошення перебуває на стадії розгляду.

Однак ЗМІ пишуть, що Пакистан, швидше за все, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження «нейтралітету». В Ісламабаді заявили, що оскільки рф не запросили на саміт, то, можливо, він не буде корисним. Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Як відомо, 15−16 червня в Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сінгапуру заявив, що Китай допомагає росії відмовляти інші країни від участі у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру в Швейцарії.