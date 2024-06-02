Володимир Зеленський, фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

https://racurs.ua/ua/n195922-kytay-vidmovlyaie-inshi-krayiny-vid-uchasti-u-samiti-myru-v-shveycariyi-zelenskyy.html

Ракурс

Китай допомагає рф відмовляти інші країни від участі у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру в Швейцарії.

.

Про це під час виступу на пленарній сесії у Сингапурі заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Ліга.нет».

На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках путіна, — наголосив Зеленський.

Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки — працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру, — додав він.

Джерело: «Ліга.нет»