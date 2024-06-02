Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Китай отговаривает другие страны от участия в саммите мира в Швейцарии — Зеленский

2 июн 2024, 16:00
999

Китай допомагає рф відмовляти інші країни від участі у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру в Швейцарії.


.

Про це під час виступу на пленарній сесії у Сингапурі заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Ліга.нет».

На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках путіна, — наголосив Зеленський.

Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки — працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру, — додав він.

Джерело: «Ліга.нет»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров