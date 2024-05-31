Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии

КНР не будет участвовать в саммите в Швейцарии, фото: Pexels

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Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії у червні, оскільки вона не відповідає очікуванням КНР, які включають участь як рф, так і України.

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Про це заявив у Міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє агентство Reusters.

Домовленості про зустріч все ще далеко не відповідають запитам Китаю і загальним очікуванням міжнародного співтовариства, що ускладнює участь Китаю в ній, — заявила речник МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Вона зазначила, що Китай завжди наполягав на участі у саміті як рф, так і України, а також на обговоренні усіх мирних пропозицій «на справедливій і рівній основі».

В іншому випадку Китаю буде важко відігравати істотну роль у відновленні миру, — додала речниця.

Джерело: Reuters