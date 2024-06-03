Командующий управлением сил ТрО в Одесской области заставлял бойцов строить имение. Фото: ДБР

https://racurs.ua/n195945-komanduuschiy-upravleniem-sil-tro-v-odesskoy-oblasti-zastavlyal-boycov-stroit-sebe-dom.html

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ДБР вручило підозру командувачу регіонального управління сил ТрО «Південь».

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В Одеській області посадовець у 2023 році залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Підлеглі понад рік будували дім для начальника та отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Про це 3 червня Державне бюро розслідувань повідомило у Telegram.

Командувачу вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, керівник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримав ще одну підозру від ДБР, бо не задекларував статки у розмірі 46 млн грн, а саме — земельні ділянки та нерухомість.