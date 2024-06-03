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Ракурс
Командующий управлением сил ТрО в Одесской области заставлял бойцов строить имение. Фото: ДБР

Командующий управлением сил ТрО в Одесской области заставлял бойцов строить себе дом

3 июн 2024, 13:18
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ДБР вручило підозру командувачу регіонального управління сил ТрО «Південь».


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В Одеській області посадовець у 2023 році залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Підлеглі понад рік будували дім для начальника та отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Про це 3 червня Державне бюро розслідувань повідомило у Telegram.

Командувачу вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командувач управління сил ТрО на Одещині змушував бійців будувати маєток. Фото: ДБР

Командувач управління сил ТрО на Одещині змушував бійців будувати маєток. Фото: ДБР

Нагадаємо, керівник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримав ще одну підозру від ДБР, бо не задекларував статки у розмірі 46 млн грн, а саме — земельні ділянки та нерухомість.

Источник: Ракурс


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